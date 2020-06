Milano: Polfer arresta due ricercati alla stazione Centrale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sabato scorso, un rumeno di 31 anni è stato arrestato dalla Polizia Ferroviaria di Milano, perché destinatario di un ordine di carcerazione. L’uomo, fermato per un controllo dagli agenti, è risultato destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Civitavecchia. Deve scontare otto mesi di reclusione per vari reati, tra cui furto, violenza, minaccia a pubblico ufficiale e atti persecutori commessi ai danni della coniuge. L’arrestato è stato condotto presso il carcere di Bollate (MI). Sempre nella stessa giornata, a Milano, un uomo di 45 anni del Burkina Faso è stato arrestato dalla Polfer, perché destinatario di un ordine di carcerazione. Gli agenti, a seguito dei controlli effettuati nella stazione Centrale mirati al controllo dei treni per la Francia, hanno fermato per un controllo lo straniero a bordo di un treno diretto a Nizza. L’uomo, a seguito di controlli, è risultato ricercato per un provvedimento di carcerazione emesso dalla Procura di Venezia per il reato di spaccio di stupefacenti. Deve scontare una pena di un anno e otto mesi di reclusione.(com)