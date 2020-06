Fase 3: Campidoglio, online sito "Roma riparte" con informazioni per uscita dall'emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È online da oggi, con accesso dall'homepage del portale istituzionale di Roma Capitale, il nuovo sito "Roma riparte", con il quale l'amministrazione capitolina intende rendere facilmente accessibili, in forma interattiva, tutte le informazioni relative all'uscita dall'emergenza sanitaria, con la riapertura dei principali servizi cittadini e il graduale ripristino, a pieno ritmo, delle funzioni più rilevanti per la vita economica e sociale della città. Lo comunica in una nota il Campidoglio. "Questa piattaforma digitale - spiega Virginia Raggi, sindaco di Roma - vuole dare la possibilità a tutti di reperire in modo rapido tutte le informazioni necessarie relative alla fase di ripartenza: modalità di accesso alle spiagge, orari degli uffici capitolini, informazioni sul trasporto pubblico, eventi culturali in città, indicazioni su scuole e asili nido. Uno spazio virtuale in cui i cittadini potranno rimanere informati ed essere messi al corrente delle iniziative e delle azioni messe in campo in questa importante fase in cui Roma sta gradualmente tornando alla normalità". Navigando in "Roma riparte", e cliccando sui bottoni tematici, i cittadini accedono rapidamente alle informazioni che consentono loro di fruire di tutte le opportunità e dei servizi disponibili a Roma. La sezione "Muoversi in città" è dedicata alla mobilità sostenibile, con informazioni relative al trasporto pubblico, al nuovo piano delle piste ciclabili e all'accesso ai mezzi in sharing. "Vivere all'aperto" consente di ottenere le indicazioni per praticare sport in sicurezza, per frequentare le aree verdi e le aree gioco per i bambini, nonché per accedere in sicurezza alle spiagge. Tutte le informazioni sui nidi, sulle scuole dell'infanzia e sui centri estivi sono contenute nella sezione "Vivere la scuola". (segue) (Com)