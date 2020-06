Fase 3: Campidoglio, online sito "Roma riparte" con informazioni per uscita dall'emergenza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vivere la cultura", invece, è dedicata alla riapertura dei musei cittadini e della Casa del Cinema e contiene le indicazioni sulle iniziative di "Romarama, l'arte che muove la città", il palinsesto culturale messo in campo dopo il lockdown, un programma che copre i mesi da luglio a dicembre. Utilizzando i bottoni "Servizi e uffici", "Municipio riparte" e "Ambiente" si possono ottenere rapidamente informazioni rispettivamente sugli orari degli uffici capitolini e municipali, sulle nuove regole adottate per il contatto con il pubblico nei servizi di sportello e sui servizi ambientali, con particolare riferimento ai centri di raccolta dei rifiuti, alle nuove modalità del servizio porta a porta e al Bioparco. La sezione "Family care" contiene, fra l'altro, tutte le informazioni sui buoni spesa, sul contributo affitto e sui centri contro la violenza sulle donne, mentre nella sezione "App utili" viene offerta una selezione di applicazioni più rilevanti e utili. Sono dedicate alle attività economiche le sezioni "Commercio e impresa" e "Turismo", concernenti, fra l'altro, informazioni sulle vendite promozionali, sugli orari di apertura degli esercizi e sulla riapertura degli Info point turistici. Infine, con il bottone "Ordinanze della sindaca", si rendono rapidamente scaricabili tutti i provvedimenti cittadini adottati. (Com)