Germania: Harbarth nominato da Steinmeier presidente della Corte costituzionale federale

- Il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier ha nominato oggi Stephan Harbart presidente della Corte costituzionale federale (Bverfg), in sostituzione di Andreas Vosskuhle, giunto il 6 maggio scorso al termine del mandato avviato nel 2010. Nato ad Heidelberg in Baden-Wuerttemberg nel 1971, Harbart si è laureato in Scienze giuridiche presso l'ateneo della città. Eletto deputato al Bundestag per l'Unione cristiano-democratica (Cdu) nel 2009, 2013 e 2017, il giurista è stato nominato membro del Bverfg per il parlamento federale il 22 novembre 2018, divenendone presto vicepresidente. Il 15 maggio scorso, Harbarth è stato votato dal parlamento federale come nuovo presidente del Bverfg. Steinmeier ha dunque formalizzato la nomina, accompagnata da quella di Doris Koenig a vicepresidente del Bverfg e di Astrid Wallrabenstein a giudice costituzionale. Il presidente tedesco ha insignito Vosskuhle della gran croce dell'Ordine al merito della Repubblica federale di Germania. (Geb)