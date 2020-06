Coronavirus, Conte ringrazia medici e infermieri: "L'Italia ha dato grande prova di sè"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia, la comunità nazionale "ha dato grande prova di sé. L'Italia, voi per primi, ha reagito benissimo. La prova ancora più bella l'avete data voi". Lo ha affermato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, presso la sede della Protezione civile a Roma, nel corso della cerimonia di ringraziamento dei medici e infermieri della task force della Protezione civile. "So che non volete essere chiamati eroi", ha aggiunto il capo dell'esecutivo, "ma siete dei grandi professionisti, di grande cuore". A proposito del coronavirus: "Abbiamo vissuto un'emergenza che ci ha costretto ad aprire all’impossibile il panorama della nostra mente: né io né i miei ministri mai avremmo pensato di assumere le decisioni che avremmo assunto. Siamo stati tutti costretti - ha continuato il premier - ad affrontare una prova difficilissima, impegnativa, inaspettata. Ieri abbiamo raggiunto quota 34 mila 631 decessi".Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha ricordato come siano stati "i giorni più difficili della nostra vita. L'Italia c’è stata, non era facile e scontato". Secondo l'esponente dell'esecutivo, "dobbiamo coltivare questo sentimento anche di grande unità, di superare limiti, confini e barriere, ed essere all’altezza delle aspettative dei nostri cittadini. Oggi vi chiedo un'altra cosa: quella di aiutarci a coltivare la memoria. Ho la percezione - ha aggiunto Speranza - che un pezzo di Paese pensi che la battaglia sia vinta. Siamo dentro a questa battaglia, guai a pensare che la partita sia già vinta".Il capo del dipartimento della Protezione civile, Angelo Borrelli, ha osservato: "La Protezione civile è fatta da tutti quanti noi. Avete lasciato le vostre città, le vostre famiglie, i vostri affetti e vi siete impegnati in prima linea negli ospedali. Vorrei fare un sentito ringraziamento personale - ha continuato Borrelli - a medici ed infermieri che hanno contratto il Covid. Vorrei ringraziare i miei colleghi del dipartimento ed i volontari di altre amministrazioni che si sono impegnati per fare sì che ognuno di noi non si sentisse abbandonato".Il Covid non è ancora finito, "finirà quando in alcuni miliardi di dosi sarà possibile somministrare il vaccino a tutti i cittadini del mondo che avranno bisogno" ha aggiunto il commissario straordinario all'emergenza coronavirus, Domenico Arcuri. "Sappiate che grazie al presidente Conte, ai ministri, al capo del dipartimento Borrelli, noi siamo molto più forti ed attrezzati di come eravamo tre mesi fa. Questo è dovuto all’impegno di tutti voi", ha aggiunto Arcuri rivolgendosi alla task force della Protezione civile. "Voi dovete essere fieri, orgogliosi e non dovete dimenticare quello che avete fatto, raccontatelo a chiunque potere raccontarlo", ha concluso il commissario straordinario.(Rin)