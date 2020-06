Germania: portavoce governo Seibert condanna disordini Stoccarda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I disordini avvenuti a Stoccarda, capoluogo del Baden-Wuerttemberg, nella notte tra il 20 e il 21 giugno sono “infami” e “devono essere condannati con severità”. È quanto affermato oggi dal portavoce del governo federale, Steffen Seibert. Il funzionario ha aggiunto: “Chi prende parte a queste esplosioni di violenza, chi attacca in maniera brutale gli agenti di polizia e saccheggia i negozi, si pone contro la propria città, contro i cittadini e contro la legge”. Gli scontri tra la folla e le forze dell'ordine nel centro di Stoccarda sono iniziati quando gli agenti di polizia hanno perquisito un 17enne per sospetto possesso di sostanze stupefacenti. Diverse persone hanno reagito con il lancio di pietre e bottiglie contro i poliziotti. La situazione è presto degenerata, con 400-500 persone che hanno preso parte ai disordini nel centro di Stoccarda. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, il bilancio provvisorio è di 19 agenti di polizia feriti, 24 arresti, negozi con vetrine distrutte e saccheggiati, auto rovesciate e danneggiate.(Geb)