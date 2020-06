Coronavirus: Boccia, assembramenti sono schiaffo a 34mila italiani che non ci sono più

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, ha osservato: "Gli assembramenti che vediamo sono uno schiaffo a tutti voi e a tutti i 34mila italiani che non ci sono più e che ricordiamo ogni giorno". L'esponente dell'esecutivo è intervenuto in occasione della cerimonia di ringraziamento dei medici e infermieri della task force della Protezione civile, presso la sede di Roma. Per Boccia, "il Covid è ancora tra noi, non bisogna abbassare la guardia. Fino a quando il ministro Speranza non ci dirà che sarà finita, non sarà finita. Questa - ha concluso Boccia - è stata una grande lezione per tutti noi, abbiamo pianto insieme". (Rin)