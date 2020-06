Speciale difesa: Germania, fonti controspionaggio militare rivelavano informazioni a estremisti di destra nelle forze speciali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un nuovo scandalo travolge le Forze armate della Germania (Bundeswehr) e colpisce la credibilità dell'impegno del ministero della Difesa tedesco a contrastare l'infiltrazione dell'estrema destra nelle caserme. Personale del Servizio di controspionaggio militare (Mad) avrebbe regolarmente trasmesso informazioni riservate ad almeno otto estremisti di destra nel Commando forze speciali dell'esercito tedesco (Ksk). Noto da tempo per la presenza di sostenitori della destra radicale tra i propri ranghi, per tale motivo il reparto è ora al bivio tra riforma e scioglimento. Come riferisce il quotidiano “Sueddeutsche Zeitung”, un ufficiale del Mad avrebbe rivelato dati classificati a un militare del Ksk, suo amico, che li avrebbe poi distribuiti tra i propri commilitoni. Sulla vicenda sta indagando lo stesso Mad, che è competente anche a individuare i casi di estremismo nella Bundeswehr. Il materiale in questione attiene all'inchiesta del Servizio di controspionaggio militare che, il 13 maggio scorso, ha condotto all'arresto di un sottufficiale del Ksk, già sospettato di estremismo di destra. Nella propria abitazione in Sassonia, l'arrestato nascondeva armi, munizioni ed esplosivi al plastico. Parte degli armamenti sono risultati sottratti all'arsenale del Ksk, il cui comando ha sede a Calw in Baden-Wuerttemberg. Inoltre, nell'abitazione del sottufficiale, la polizia ha sequestrato oggettistica nazionalsocialista. L'ufficiale del Mad avrebbe mostrato al militare del Ksk suo amico le foto delle armi trovate nell'abitazione dell'arrestato, avvertendolo che il Servizio di controspionaggio militare avrebbe potrebbe essere interessato a lui. L'ufficiale del Mad è stato sospeso e non avrebbe più accesso alle informazioni riservate. (Geb)