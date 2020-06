Speciale difesa: controllo armamenti, incontro fra inviato speciale Usa e viceministro Esteri russo in Austria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inviato speciale degli Stati Uniti per il controllo degli armamenti, Marshall Billingslea, terrà dei colloqui con il viceministro degli Esteri russo Sergej Rjabkov il 22 e 23 giugno prossimi in Austria. Lo rende noto il dipartimento di Stato in un comunicato, precisando che ai colloqui è stata inviata anche la Cina. “L'ambasciatore Marshall Billingslea si recherà in Austria dal 22 al 23 giugno per incontrare il viceministro degli Esteri russo Sergej Rjabkov su argomenti reciprocamente concordati relativi al futuro del controllo degli armamenti. Gli Stati Uniti hanno esteso un invito aperto alla Repubblica popolare cinese perché si unisca a queste discussioni e ha chiarito la necessità che tutti e tre i paesi proseguano i negoziati sul controllo degli armamenti in buona fede”, afferma la dichiarazione. Nelle scorse settimane Billingslea aveva annunciato di aver concordato con Rjabkov data e luogo dei colloqui sugli armamenti nucleari, aggiungendo che anche un rappresentante cinese sarebbe stato invitato ai negoziati. La Cina non intende tuttavia partecipare ai colloqui tripartiti con gli Stati Uniti e la Russia sulle armi nucleari, come precisato nei giorni scorsi dalla portavoce del ministero degli Esteri di Pechino, Hua Chunying. (Nys)