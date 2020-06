Speciale difesa: Hong Kong, Cina presenta bozza della discussa nuova legge sulla sicurezza nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità cinesi hanno diffuso la bozza della nuova legge sulla sicurezza ad Hong Kong, il discusso strumento autorizzato dall'Assemblea nazionale a fine maggio. Il documento, pubblicato dall'agenzia "Xinhua", prevede tra le altre cose la creazione di una "commissione per la difesa della sicurezza nazionale" cui viene demandato il compito di perseguire attività irregolari quali la "secessione", il "terrorismo" o la "collusione con le forze straniere". Un organo che "si assume la responsabilità principale per il mantenimento della sicurezza nazionale e accetta la supervisione e la responsabilità del governo popolare centrale". Tra i "punti principali" che ispirano il testo, c'è quello di definire "chiaramente" la "responsabilità fondamentale del governo popolare centrale per le questioni relative alla sicurezza nazionale e la responsabilità costituzionale della Regione amministrativa speciale di Hong Kong per il mantenimento della sicurezza nazionale". Nel documento si fa anche riferimento alla necessità di osservare principi dello stato di diritto, segnalando che la tutela della sicurezza nazionale dovrà "rispettare e proteggere i diritti umani" dei residenti, fissando il principio che "chiunque viene considerato innocente" fino alla condanna della magistratura. Al tempo stesso si prevede che il capo esecutivo della Regione amministrativa speciale, incarico oggi ricoperto da Carrie Lam, può nominare giudici ad hoc per seguire casi di reati che possono mettere in pericolo la sicurezza nazionale. Infine il governo centrale dispone la creazione della National Security Agency, che si dovrà "coordinare" con la commissione basata ad Hong Kong. (Cip)