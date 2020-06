Speciale difesa: Mali, proteste di massa contro presidente Keita, Onu invita alla calma e al dialogo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di recente un rapporto dell’Istituto internazionale di ricerche sulla pace di Stoccolma (Sipri) ha pubblicato un rapporto in cui prevede un futuro sempre “più incerto e cupo” per il Mali, stretto fra la crescente insicurezza causata dalla minaccia jihadista e la corruzione e la disoccupazione dilaganti. “In un contesto di fragilità strutturale, la sovranità statale e, soprattutto, il monopolio della violenza sono contestati da numerosi attori tra cui gruppi armati non statali e milizie di autodifesa. Il dissenso contro il regime (termine usato dai ricercatori) sta crescendo, sostenuto principalmente da organizzazioni religiose e organizzazioni della società civile che chiedono le dimissioni del presidente Keita e denunciano non solo il suo governo, ma anche la corruzione dello stato e l'incapacità dell'esercito maliano di ripristinare la sicurezza”, si legge nel rapporto. “Il 5 giugno 2020 associazioni e movimenti come Coordination des Mouvements, Associances et Sympathisants de l'Imam Mahmoud Dicko (Cmas), Front of Sauvegarde de la Democratie (Fsd) e Mouvement Espoir Mali Koura (Emk) hanno chiesto una massiccia mobilitazione a Bamako. Il movimento – si legge nel rapporto – ha riunito una vasta e diversificata gamma di attori: leader politici, ma anche attori religiosi e organizzazioni della società civile. Migliaia di maliani si sono radunati per chiedere le dimissioni del presidente Keita e la protesta è stata pacifica, anche se la sera si sono verificati violenti scontri mentre alcuni manifestanti hanno tentato di marciare verso la residenza del presidente Keita nel quartiere di Sebenikoro a Bamako”. (Res)