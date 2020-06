Speciale difesa: Avezzano, Tofalo (M5s) chi colpisce Carabinieri, colpisce istituzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario alla Difesa Angelo Tofalo esprime "auguri di pronta guarigione all'appuntato scelto qualifica speciale Vito La Mendola che ad Avezzano è rimasto ferito al volto da un cittadino di origine dominicana. Alla famiglia del Carabinieri e a tutti i nostri uomini e donne dell'Arma che ogni giorno mettono al rischio la propria incolumità, e in alcuni casi anche la vita per la sicurezza collettiva, esprimo - prosegue in una nota - la mia più profonda solidarietà e vicinanza. Ogni atto di violenza contro gli uomini in divisa è come se venisse rivolto allo Stato e alle istituzioni che rappresentano. Per questo - conclude Tofalo - simili azioni devono essere condannate con fermezza e senza sconti di pena". (Com)