Regno Unito: ex cancelliere Darling esorta governo a considerare riduzione dell'Iva

- L'ex cancelliere dello Scacchiere britannico Alistair Darling ha esortato il governo a considerare seriamente una riduzione dell'Iva. Lo riferisce il quotidiano britannico "The Guardian". L'attuale cancelliere Rishi Sunak annuncerà un pacchetto di misure d'emergenza per la ripresa economica dalla crisi di coronavirus all'inizio di luglio. Tra le opzioni prese in considerazione da Sunak c'è quella di ridurre l'Iva, decisione che era stata già presa da Darling a novembre 2008. "Dopo la crisi di coronavirus, entreremo in una nuova fase di ripresa. Un aumento delle tasse non sarebbe la risposta in questo caso, anche se il deficit di bilancio e il debito governativo dovessero aumentare", ha dichiarato l'ex cancelliere dello Scacchiere. "Se non altro, tagli d'emergenza alle tasse – ridurre l'Iva al 15 per cento, per esempio, come feci a novembre del 2008 – dovrebbero essere considerati per aumentare le spese dei consumatori", ha affermato Darling. (Rel)