Regno Unito: governo valuta candidatura di Liam Fox per direzione dell'Omc

- Il governo del Regno Unito sta considerando Liam Fox come candidato per la direzione dell'Organizzazione mondiale del commercio (Omc). Lo riferisce il quotidiano britannico "Independent". L'ex ministro del Commercio britannico è stato fatto dimettere dal premier Boris Johnson l'anno scorso. Fox è tuttavia rimasto fedele al primo ministro e allo schieramento politico, e rappresenterebbe sicuramente una scelta favorita tra i parlamentari del Partito conservatore. L'altro probabile candidato per il Regno Unito potrebbe essere il laburista Peter Mandelson, ex commissario per il Commercio dell'Unione europea. Secondo quanto riportato da "Independent", sarebbe tuttavia improbabile che il governo di Johnson approvi Mandelson come prima scelta. Fox ha contatti importanti a Washington e avrà sicuramente bisogno del sostegno degli Stati Uniti per ottenere la posizione all'Omc. I ministri britannici hanno tempo fino all'8 luglio per nominare il candidato, e dovrebbero incontrarsi questa settimana per discutere la questione. (Rel)