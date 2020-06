Mafie: Lamorgese, contro intimidazioni elevata attenzione su amministratori locali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli atti intimatori sono "una tematica attuale e di estrema delicatezza soprattuto in questa fase della vita del nostro Paese toccato dall'emergenza Convid 19 perché gli amministratori locali sono l'immediato punto riferimento di comunità provate dagli effetti della pandemia". Lo ha detto il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese nel corso della presentazione in videoconferenza del nona edizione del Rapporto "Amministratori sotto tiro", riferito agli atti intimidatori e di minaccia censiti dall’associazione "Avviso Pubblico" nel corso del 2019. "Occorre un maggior livello di attenzione" ha aggiunto. "Sono intervenuta con direttive ai prefetti per intercettare sul nascere segnali di disagio sociale. Il governo ha cercato di muoversi con celerità attivando linee di finanziamento per gli Enti locali", ha continuato Lamorgese prima concludere: "L'amministrazione dell'Interno ha fatto immediatamente mandati di pagamento e il governo ha messo a punto misure economiche anche con provvedimenti Crescita e Rilancio". (Rin)