Milano: decine di furti in ipermercati e outlet dell'hinterland, arrestato pluripregiudicato 44enne

- Un pluripregiudicato milanese di 44 anni è stato arrestato dai carabinieri di San Giuliano Milanese in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Lodi per il reato di furto aggravato, perché ritenuto l'autore di più di dieci furti tra cui auto, moto, portafogli e smartphone e denaro per un totale di 2.500 euro. I militari, a seguito delle denunce ricevute, sono riusciti tramite la visione delle immagini di videosorveglianza e pedinamenti a ricostruire come il 44enne avesse commesso diversi furti in più centri commerciali tra il Milanese e il Lodigiano, nei mesi di aprile, maggio e giugno 2020. In particolare, il malvivente dopo aver effettuato minuziosi sopralluoghi, entrava, durante gli orari di apertura, all'interno degli uffici o degli spogliatoi di vari ipermercati, outlet ed esercizi commerciali del territorio, rubando borse e giacche dei dipendenti, prima le chiavi dei veicoli e poi anche i mezzi che erano parcheggiati nelle vicinanze. Il 44enne era stato già arrestato in flagranza per furto lo scorso 12 giugno. (Rem)