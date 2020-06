Ue: Di Maio, presidenza tedesca può accelerare alcuni processi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso del semestre di presidenza europea della Germania sarà fondamentale portare avanti gli obiettivi di cui si discute nell’Ue da tanti anni, ma che hanno subito un'accelerazione per la crisi pandemica. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, nel corso della conferenza stampa congiunta a Villa Madama con l’omologo tedesco Heiko Maas. Il titolare della Farnesina ha rilevato come sul tavolo, in vista del semestre di presidenza della Germania, vi siano i grandi temi legati alle istituzioni dell’Unione europea, “dei dossier fondamentali, come Libia e Brexit”, ma anche “i rapporti fra Ue e Cina, o Ue e Mediterraneo allargato”. Per Di Maio, il “valore aggiunto della presidenza tedesca sarà l’autorevolezza di un paese fondatore, che anche in questi negoziati per superare la crisi ha mostrato il suo peso determinante”. L’Italia, ha aggiunto il ministro, si augura che sotto la presidenza tedesca possano accelerare alcuni processi. “Il futuro si scrive in questi giorni, in questi mesi”, ha spiegato Di Maio. (segue) (Res)