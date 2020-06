Ue: Di Maio, presidenza tedesca può accelerare alcuni processi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da parte sua, Maas ha rilevato come le aspettative di Berlino per questo semestre di presidenza siano molte, volte innanzitutto ad avere una visione completa “di tutte le misure finanziare per la ripresa dopo la crisi del coronavirus, con uno sguardo tedesco verso l’Europa”. “La Germania ha bisogno di un’Europa che sta bene”, ha aggiunto Maas, ricordando fra i vari dossier anche quello relativo alla Brexit, per cui si spera di trovare una soluzione già entro la fine del semestre. Il ministro tedesco ha poi messo in luce l’importanza di portare avanti il processo di allargamento dei paesi dei Balcani e del Partenariato orientale, dopo l’approvazione ricevuta da Albania e Macedonia del Nord per l’avvio dei negoziati di adesione all'Ue. (Res)