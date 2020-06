Tunisia-Francia: presidente Saied oggi a Parigi su invito di Macron

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Frajcia, Emmanuel Macron, riceve oggi all'Eliseo il suo omologo tunisino, Kais Saied. Ne parla il quotidiano “Le Figaro”, spiegando che al centro dei colloqui ci saranno temi legati all'economia, ai rapporti tra Parigi e Tunisi e alla Libia. La presidenza tunisina spiega che il viaggio di Saied in Francia è stato programmato “ad aprile, prima del confinamento. La visita a Parigi sarà per Saied l'occasione di dimostrare le sue capacità diplomatiche. Eletto ad ottobre, il capo dello Stato per il momento ha effettuato solo due viaggi, in Oman e in Algeria, non ha partecipato a nessun vertice internazionale e fino ad oggi si è concentrato soprattutto su questione di politica interna. “Dopo il suo viaggio ufficiale in Algeria, il presidente va in Francia. Invia in questo modo un messaggio chiaro: la Tunisia è nel Magreb ma anche nel Mediterraneo”, fa sapere Tunisi al giornale francese. (segue) (Tut)