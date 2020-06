Tunisia-Francia: presidente Saied oggi a Parigi su invito di Macron (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto riferisce la presidenza tunisina, la visita rappresenta “un'opportunità per rafforzare e sviluppare ulteriormente le relazioni bilaterali tra i due paesi”. Saied discuterà con la controparte francese di diversi argomenti di mutuo interesse, dalla cooperazione economica alle crisi regionali e internazionali, in particolare la crisi in Libia. Dalla sua salita al potere lo scorso ottobre 2019, Saied ha compiuto solamente due viaggi all’estero: il primo è avvenuto in Oman, il 12 gennaio 2020, per esprimere le sue condoglianze in seguito alla morte di Sultan Kabus; il secondo in Algeria il 2 febbraio 2020, poco prima dell’emergenza coronavirus. Il ministro degli Esteri francese, Jean-Yves Le Drian, si è recato in Tunisia l'8 gennaio 2020, occasione in cui ha esteso l’invito di Macron a Saied di visitare la Francia. (segue) (Tut)