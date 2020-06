Tunisia-Francia: presidente Saied oggi a Parigi su invito di Macron (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda gli scambi commerciali, va segnalato un vero e proprio crollo delle esportazioni agricole e agro-alimentari verso la Francia (meno 44 per cento nelle esportazioni), la Germania (meno 57 per cento) e l'Italia (meno 36 per cento), l'Algeria (meno 57 per cento), la Libia (meno 48 per cento) e il Marocco (meno 31 per cento) nel mese di maggio. In calo anche le importazioni nello stesso periodo specialmente da Francia (meno 58 per cento), Germania (meno 52 per cento), Italia (meno 49 per cento), Russia (meno 94 per cento), Cina (meno 13 per cento), ilMarocco (meno 60 per cento) e Egitto (meno 64 per cento). Nel maggio 2020 le esportazioni della Tunisia hanno raggiunto un valore di 746 milioni di euro a fronte di 1,18 miliardi nello stesso mese dell'anno scorso. Le importazioni hanno invece registrato un valore di 1,14 miliardi di euro nel maggio 2020 rispetto a 1,7 miliardi nello stesso mese dello scorso anno. (Tut)