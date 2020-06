India: Maharashtra congela tre accordi di investimento con compagnie cinesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dello Stato indiano del Maharashtra ha congelato tre accordi firmati con compagnie cinesi in occasione della recente conferenza online per investitori Magnetic Maharashtra 2.0, tenutasi il 15 giugno, alla quale ha partecipato anche l’ambasciatore della Cina in India, Sun Weidong. Lo ha annunciato il ministro statale dell’Industria, Subhash Desai, precisando che la decisione è stata presa dopo consultazioni col governo centrale. I tre accordi hanno per oggetto investimenti per 50 miliardi di rupie (oltre 585 milioni di euro) complessivamente. Un memorandum d’intesa riguarda la costruzione di uno stabilimento della casa automobilistica cinese Great Wall Motors (Gwm) a Talegaon Dabhade (37,7 miliardi di rupie); un altro una joint venture tra l’indiana Pmi Electro Mobility e la cinese Foton (dieci miliardi di rupie); il terzo la fase due di un progetto della cinese Hengli Engineering a Talegaon Dabhade (2,5 miliardi di rupie). Nella stessa giornata della videoconferenza c’è stato il violento scontro fra truppe di India e Cina nella Valle del Galwan, lungo la linea effettiva di controllo (Lac), la zona di confine contesa, in cui sono morti venti militari indiani. (segue) (Inn)