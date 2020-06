Libia: riunione a porte chiuse tra Gna e funzionari Usa, focus sugli ultimi sviluppi a Sirte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuta oggi in Libia una riunione in Libia a porte chiuse tra i vertici del Governo di accordo nazionale della Libia (Gna) e alti funzionari del Pentagono e del Dipartimento di Stato Usa. Secondo l’emittente televisiva “Liba al Ahrar”, all’incontro partecipano il ministro dell’Interno del Governo di accordo nazionale della Libia (Gna), Fathi Bashaga, il capo delle forze armate libiche dell’operazione "Vulcano di Rabbia" del Gna, Osama Jweili; l’ambasciatore degli Stati Uniti in Libia, Richard Boyce Norland; il comandante del Comando militare Usa in Africa (Africom), generale Stephen J. Townsend.Al centro dei colloqui, secondo le fonti della tv libica considerata vicina all’esecutivo di Tripoli, gli ultimi sviluppi a Sirte. Norland e Townsend sarebbero giunti questa mattina nell’aeroporto di Zuara, località costiera a ovest della capitale libica. L'emittente televisiva panaraba "Al Arabiya" riferisce che il generale statunitense ha già lasciato Zuara "dopo un incontro con Fayez al Sarra", il presidente del Consiglio presidenziale della Libia.Poche ore fa, il Consiglio per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, organismo d’intelligence strettamente correlato al Pentagono, ha scritto su Twitter che “gli Stati Uniti si oppongono fermamente all'escalation militare in Libia”, esortando entrambe le parti “a impegnarsi in un cessate il fuoco e a riprendere immediatamente i negoziati. Dobbiamo basarci sui progressi compiuti attraverso i colloqui 5+5 delle Nazioni Unite, l'iniziativa del Cairo e il processo di Berlino”. La dichiarazione giunge dopo il monito del presidente dell’Egitto, Abdel Fatah al Sisi, in merito alla crisi libica. Durante una visita agli avamposti militari del suo esercito vicino al confine con la Libia, il capo dello Stato ha affermato nel fine settimane che "Sirte e Al Jufra (le ultime roccaforti dell’Esercito nazionale libico del generale Khalifa Haftar nella Tripolitania orientale, a ridosso del confine con la Cirenaica) sono linee rosse per l'Egitto e non possono essere superate", aggiungendo che "qualsiasi intervento diretto egiziano in Libia è diventato legittimo”. Parole interpretate dal Governo di accordo nazionale di Tripoli alla stregua di una “dichiarazione di guerra”. (Res)