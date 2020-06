Italia-Germania: Di Maio, collaborazione tra Spallanzani e Istituto Koch riflette intensità rapporti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La "consolidata collaborazione" tra l’ospedale Lazzaro Spallanzani e l’Istituto tedesco Robert Koch è un “esempio di primissimo livello” dell’intensità delle relazioni tra Italia e Germania in campo scientifico e medico. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, visitando oggi l’ospedale Spallanzani di Roma insieme all’omologo tedesco Heiko Maas. “La crisi del Covid-19 ha rafforzato la nostra cooperazione”, ha detto il titolare della Farnesina ringraziando il governo ed il popolo tedesco per le “importanti manifestazioni di solidarietà” durante la recente emergenza. Di Maio ha ricordato che, grazie alla collaborazione con la Germania, dall’Italia sono partiti 44 voli sanitari per il trasporto in biocontenimento di altrettanti pazienti curati negli ospedali tedeschi: lo scorso 18 giugno – ha ricordato – è avvenuto il rientro in patria degli ultimi pazienti italiani. “Siamo riusciti ad affrontare nel migliore dei modi una crisi sanitaria che ha costretto il mondo a cambiare molte delle proprie abitudini”, ha osservato Di Maio.(Pav)