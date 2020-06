Francia: "Le Monde", Macron deciderà rimpasto di governo tra fine giugno e inizio luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese, Emmanuel Macron, prenderà una decisione definitiva sul rimpasto di governo tra la fine di giugno e l'inizio di luglio. Lo scrive il quotidiano "Le Monde", citando delle fonti vicine al capo dello Stato. Il presidente vuole aprire per il suo mandato un "nuovo cammino", affermano le fonti, spiegando che il cambiamento avverrà "a tutti i livelli". Il rimpasto riguarda potenzialmente tutti i membri del governo, anche il primo ministro Edouard Philippe, nonostante goda del 54 per cento delle opinioni favorevoli nell'elettorato secondo l'ultimo sondaggio condotto dal centro studi Bva. Tra i possibili sostituti c'è Jean-Yves Le Drian, ministro degli Affari esteri. "Il ministro è utile al Quai d'Orsay (sede del dicastero)" dove "vorrebbe passare l'intero quinquennio", fanno sapere dal ministero. Anche il ministro dell'Economia, Bruno Le Maire, è tra i nomi più accreditati, ma dal suo ministero fanno sapere che non è interessato alla guida di Matignon, palazzo sede del governo francese.(Frp)