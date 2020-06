Roma: spaccia droga a San Basilio, arrestato 28enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un 28enne residente nel quartiere romano di San Basilio è stato arrestato, e ora si trova ai domiciliari, con l'accusa di detenzione di sostanza stupefacente. L'uomo, fermato dai Carabinieri per un controllo, si è mostrato sin da subito agitato. I militari quindi si sono insospettiti e hanno deciso di approfondire le verifiche. A seguito della perquisizione personale è emerso che il 28enne nascondeva tre involucri di cocaina, per un peso complessivo di circa 30 grammi e la somma contante di 620 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio. La successiva perquisizione domiciliare, invece, ha dato esito negativo. Sottoposto agli arresti domiciliari l'uomo ora è in attesa della celebrazione del rito direttissimo presso il Tribunale di Tivoli.(Rer)