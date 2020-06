India-Pakistan: continuano violazioni cessate il fuoco, ucciso militare indiano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un militare dell’Esercito indiano è stato ucciso da fuoco pakistano lungo la linea di controllo, la demarcazione militare, non corrispondente al confine internazionale, che separa l’India e il Pakistan. Secondo la forza armata indiana, il militare è stato ucciso nel Territorio di Jammu e Kashmir, nel distretto di Poonch, nel settore di Nowshera, ed è la quarta vittima in un mese. Altri due sono stati uccisi nel distretto di Rajouri, uno il 4 e uno il 10 giugno; un altro nel settore di Poonch il 14 giugno. Secondo l’India, fino al 10 giugno risultano 2.027 violazioni del cessate il fuoco da parte pakistana. D’altra parte, il ministero degli Esteri del Pakistan ha convocato ieri, per la seconda volta in pochi giorni, l’incaricato d’affari dell’India a Islamabad, Gaurav Ahluwalia, per trasmettergli la protesta per le violazioni del cessate il fuoco indiane: secondo il governo pakistano, dall’inizio dell’anno sono 1.440 e hanno provocato 13 vittime e 104 feriti. Alle consuete frizioni al confine, riconducibili al conflitto del Kashmir, si sono aggiunte nell’ultimo mese vicende riguardanti le rispettive ambasciate. L’alta tensione ha impedito la scorsa settimana lo svolgimento di un incontro tecnico sull’emergenza dell’invasione delle locuste. (segue) (Inn)