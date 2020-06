India-Pakistan: continuano violazioni cessate il fuoco, ucciso militare indiano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 31 maggio, due dipendenti dell’ambasciata del Pakistan a Nuova Delhi, sono stati arrestati per spionaggio e poi espulsi. I due espulsi, Abid Hussain Abid e Mohammad Tahir Khan, erano stati sorvegliati per mesi prima dell’arresto, per il sospetto che stessero tentando di appropriarsi di documenti riservati. Il 15 giugno due dipendenti dell’ambasciata indiana a Islamabad sono scomparsi per alcune ore e poi ricomparsi con segni di ferite, attribuiti dalle autorità pakistane a un incidente stradale. Il giorno dopo l’incaricato d’affari del Pakistan a Nuova Delhi, Haider Shah, è stato convocato dal ministero degli Esteri indiano, che ha protestato per “la questione del rapimento e della tortura di due funzionari dell’ambasciata dell’India a Islamabad da parte delle agenzie di sicurezza pakistane”. I due funzionari, secondo un comunicato del governo indiano, “sono stati rapiti con la forza dalle agenzie pakistane il 15 giugno 2020 e tenuti in custodia illegale per più di dieci ore. Sono stati rilasciati solo dopo un forte intervento dell’ambasciata dell’India a Islamabad e del ministero degli Esteri a Delhi”. “I due funzionari indiani sono stati sottoposti a interrogatori, torture e aggressioni fisiche con conseguenti gravi ferite. Sono stati ripresi in video e costretti ad accettare una serie di accuse fittizie e inventate. Il veicolo dell’ambasciata, su cui viaggiavano, è stato ampiamente danneggiato”, ha aggiunto la nota. Secondo Nuova Delhi l’azione è stata concepita “per ostacolare e interrompere il normale funzionamento dell’ambasciata indiana a Islamabad”. Il comunicato denuncia la violazione della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 1961 e del Codice di condotta per il trattamento del personale diplomatico/consolare in India e Pakistan, firmato dalle parti nel 1992 e riaffermato nel 2018. (Inn)