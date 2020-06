Ex Ilva: Scalfarotto (Iv), continuare con il carbone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia è la seconda manifattura di Europa e l’Italia non può a fare a meno dell’acciaio di Taranto: lo spiega Ivan Scalfarotto, candidato alla presidenza della regione Puglia per Italia Viva, Più Europa ed Azione, il movimento fondato da Carlo Calenda a "Circo Massimo" su Radio Capital. “L’acciaio è a monte di quasi tutte le filiere produttive. Ma questo non vuol dire che la fabbrica debba essere una minaccia per la salute. L’accordo con Mittal prevedeva un piano ambientale molto ambizioso – precisa Scalfarotto – occorre andare in quella direzione. La siderurgia non è un’industria semplice. Nazionalizzare significa entrare in una competizione internazionale estremamente complessa che richiede un know how che dubito che lo Stato abbia”. Secondo Scalfarotto bisogna trovare investitori che possano tenere in piedi l’azienda. “E lo si può fare con Mittal perché loro sanno fare l’acciaio”, conclude.(Rin)