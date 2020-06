Fisco: Carrara (FI), serve flat tax per tutti e per sempre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Maurizio Carrara, deputato di Forza Italia, afferma che "le misure del governo hanno la caratteristica di essere estemporanee e di corto respiro, senza una prospettiva di lungo periodo. Anche l'ipotesi di riduzione dell'Iva, avanzata dal premier Conte - continua il parlamentare in una nota -, più che una scelta convinta e ragionata, sembra piuttosto una uscita ad effetto per i media". Ad avviso dell'esponente di FI "occorrono certezze: certezze per le famiglie per poter programmare i propri consumi, e certezze per le imprese per poter programmare i propri investimenti. Serve la Flat tax, per tutti e per sempre, perché se una diminuzione della tassazione è sporadica, incerta e solo per pochi, i cittadini giustamente non si fideranno e così non aumenterà la loro propensione al consumo e agli investimenti, ma quei soldi in più - conclude Carrara - finiranno in risparmi e non entreranno quindi nel circuito produttivo". (Com)