- Servizi che saranno trasmessi nel corso della giornata:- Serbia: il Partito progressista del presidente Aleksandar Vucic si è affermato nettamente alle elezioni parlamentari svoltesi ieri nel paese balcanico, ottenendo oltre il 60 per cento dei consensi. Le consultazioni, tuttavia, sono state oggetto di dure contestazioni dell’opposizione che ha boicottato il voto. Servizio di approfondimento. Lancio intorno alle ore 15.- Mali: il paese rischia di sprofondare nel caos dopo le nuove proteste di massa contro il presidente Ibrahim Boubacar Keita. Servizio di approfondimento. Lancio intorno alle ore 17.- Libia: le reazioni internazionali alla minaccia del presidente dell'Egitto Al Sisi a intervenire nel conflitto in Libia qualora le forze del Governo di accordo nazionale tentassero di ristabilire il controllo su Sirte e Jufra. Servizio di insieme. Lancio intorno alle ore 18.- Hong Kong: la stampa di Stato cinese diffonde le prime informazioni sui contenuti della nuova legge sulla sicurezza allo studio di Pechino, che paiono avvalorare i timori in merito alla tenuta dello stato di diritto nella ex colonia britannica. Servizio di approfondimento. Lancio intorno alle ore 13.- Usa: il fiasco di Tulsa rappresenta una svolta nella campagna elettorale, ma non nel senso che Trump auspicava. Servizio di approfondimento. Lancio intorno alle ore 16. (Res)