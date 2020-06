Roma: spara con pistola giocattolo in strada e se ne vanta sui social, denunciato 24enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Esplode dei colpi di pistola in strada urlando "Oggi siamo sportivi", si filma, poi pubblica il tutto sui social network. Per questo un 24enne romano è stato denunciato dalla Polizia. Gli agenti, intervenuti su segnalazione degli abitanti delle vie limitrofe a piazza Caprera, si sono attivati immediatamente nella ricerca e hanno scoperto che su Instagram il 24enne aveva pubblicato numerosi video a testimonianza del folle gesto. Accertata l'identità del ragazzo, e i suoi precedenti, gli agenti del commissariato Salario Parioli hanno scoperto che il 24enne si era stabilito in via Padova. Così lo hanno raggiunto in casa, dove hanno rinvenuto la pistola giocattolo modello Glock con 23 cartucce a salve e 2 involucri contenenti marijuana, mentre un terzo involucro è stato trovato negli slip del ragazzo. A termine degli accertamenti per il 24enne è scattata la denuncia all'autorità giudiziaria per accensioni ed esplosioni pericolose e per il possesso di sostanza stupefacente. (Rer)