Germania: ministro Giustizia Lambrecht apre a diritto di voto per 16enni

- Il ministro della Giustizia tedesco, Christine Lambrecht, si è detta favorevole all'estensione del diritto di voto in Germania ai 16enni. “Un gran numero di giovani sta affrontando oggi più intensamente la domanda su come dovrebbe essere modellato il proprio futuro e sta valutando di chi fidarsi. Questo è uno sviluppo molto gratificante”, ha dichiarato Lambrecht nel corso di un'intervista rilasciata alla “Neue Osnabruecker Zeitung”. Il ministro della Giustizia tedesco ha aggiunto: “Pertanto, ritengo che il diritto di voto a 16 anni sia corretto”. Lambrecht ha quindi osservato che non presenterà alcun progetto di legge l'abbassamento dell'età elettorale, ma sosterrà un'iniziativa del Bundestag in tal senso. (Geb)