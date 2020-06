Kenya: esercito nega di aver isolato pazienti Covid-19 in strutture militari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esercito del Kenya ha negato di aver isolato in caserme militari alcuni pazienti affetti da Covid-19 per il periodo di quarantena. In una dichiarazione il portavoce delle forze di difesa keniote, Zipporah Kioko, ha affermato che non è stata imposta alcuna restrizione ai movimenti dentro e fuori dalle caserme, ma che dei protocolli di sicurezza sono stati attuati per proteggere i militari operativi nelle strutture. In tutte le caserme sono quindi stati effettuati test di massa, controlli di routine della temperatura corporea, disposto l'obbligo di indossare la mascherina e organizzati punti di igienizzazione delle mani. Il colonnello Kioko ha cosi respinto le informazioni trasmesse ieri sera dall'emittente locale "Citizen Tv", che citando fonti anonime ha affermato che un militare sarebbe morto in una caserma per conseguenze legate al Covid-19 e che decine di persone sarebbero di conseguenza state poste in un centro di isolamento. Secondo l'emittente, inoltre, la caserma di Kahawa nella capitale, Nairobi, sarebbe stata soggetta a restrizioni di movimento. (Res)