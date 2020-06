Stati Generali: Bergamini (FI), momento di reinventare il Paese era settimane fa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Deborah Bergamini, deputata di Forza Italia, "l'Italia è l'unico Stato europeo ad aver risposto alla crisi economica post Covid-19 prendendo, o meglio perdendo, tempo. Ormai è un dato di fatto. Dopo il corso intensivo in gestione delle crisi alla scuola di Colao e il master in economia agli Stati generali, con oltre oltre 100 sigle professionali ascoltate - prosegue la parlamentare su Facebook -, speriamo che Conte sia pronto a presentare almeno una proposta concreta agli italiani. Il momento di reinventare il Paese era settimane fa, non oggi". (Rin)