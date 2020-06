Imprese: Sace premiata ai Perfect Deals of the Year 2019 della rivista Txf

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sace è stata premiata ai Perfect Deals of the Year 2019 di Txf. Lo riferisce un comunicato stampa di Sace. Tre le operazioni premiate, quelle in cui Sace ha supportato due grandi player come Maire Tecnimont e TechnipFMC, oltre ad un’ampia filiera di Pmi italiane subfornitrici, per la realizzazione di impianti petrolchimici e per l’oil and gas in Bahrein, Malesia e Russia. Secondo quanto si legge nella nota, Sace, garantendo finanziamenti per un importo complessivo di 2,4 miliardi di euro, è intervenuta, al fianco di altre Eca e di un pool di banche commerciali internazionali e locali, a supporto di tre operazioni di project finance nei settori petrolchimico e del trattamento gas, che sono stati premiati ai Perfect Deals of the Year 2019 organizzati da Txf, una delle principali riviste internazionali specializzate in trade and export finance. L’operazione Bapco, relativa all’espansione della capacità della raffineria di Sitra in Bahrein da 267.000 a 380.000 barili al giorno e al miglioramento della qualità dei prodotti per un investimento di oltre 6 miliardi di dollari ha ricevuto il premio Middle Eastern Eca-backed Finance Deal of the Year. (segue) (Res)