Viabilità: su A1 chiusa per una notte uscita stazione di Lodi

- Sulla A1 Milano-Napoli, per lavori di ispezione dei portali segnaletici, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 22 di giovedì 25 alle 6 di venerdì 26 giugno, sarà chiusa la stazione di Lodi, in uscita per chi proviene da Milano. In alternativa Autostrade consiglia di uscire alla stazione di Casalpusterlengo e percorrere la SP107 verso Lodi o, in ulteriore alternativa, uscire alla stazione di Vizzolo Predabissi sulla A58 Tangenziale est esterna di Milano, di competenza della società Argentea e percorrere la SS9 in direzione Lodi. (com)