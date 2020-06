© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per i Beni, le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini, partecipando all'incontro del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, con la direttrice generale dell'Unesco, Audrey Azoulay, scrive su Twitter che la direttrice generale dell'Unesco "ha scelto l’Italia per la sua prima visita in un Paese dopo il lockdown. La cultura motore della ripartenza". (Rin)