Viterbo: controlli sul territorio, arrestato spacciatore e sequestrata droga

- I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Viterbo, nel corso di un controllo del territorio e in particolar modo del centro città per reprimere episodi di spaccio nella cittadina hanno notato un giovane del luogo, pregiudicato, mentre vendeva una dose di 4 grammi di marijuana ad un'altro giovane assuntore; i carabinieri immediatamente sono intervenuti per bloccare i due e hanno deciso di perquisire l'appartamento dello spacciatore dove, dopo una accurata perquisizione, hanno trovato altri 30 grammi di marijuana oltre ad 1,5 grammi di cocaina e al materiale per confezionare la droga. Lo spacciatore a quel punto è stato arrestato dai carabinieri e tradotto preso le camere di sicurezza della compagnia di Viterbo. (Rer)