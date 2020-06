Cultura: Carè (Iv), sostenere 'Tropea capitale italiana 2022', coinvolgere calabresi all'estero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nicola Carè deputato di Italia viva afferma che il suo "auspicio è che la classe politica calabrese sia coesa e determinata affinché si realizzi un importante obiettivo: Tropea, capitale italiana della cultura 2022". Originario di Guardavalle ed eletto nella circoscrizione estero Africa-Asia-Oceania e Antartide, Carè in una nota spiega: "La segreteria generale del Mibact ha comunicato che il dossier candidatura dovrà essere presentato entro il 31 luglio 2020. Successivamente una giuria di fama internazionale sceglierà i 10 progetti finalisti entro il 12 ottobre 2020 e per il 12 novembre 2020 si conoscerà la città vincitrice della selezione. Questo iter è stato appositamente rimodulato a seguito dell'emergenza Covid-19. Con il decreto Rilancio del 19 maggio 2020, infatti, è stata decretata la prosecuzione delle attività culturali di Parma, eletta capitale italiana della cultura per il 2020, anche per il 2021, scelta dettata dall'impossibilità di attuare nell'anno in corso il programma previsto". (segue) (Com)