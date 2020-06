Cultura: Carè (Iv), sostenere 'Tropea capitale italiana 2022', coinvolgere calabresi all'estero (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La nomina di Tropea, capitale italiana della cultura per il 2020 sarebbe un riconoscimento giusto, di indiscusso valore e garantirebbe - osserva Carè - un indotto di estrema rilevanza per l'economia calabrese. Oltre allo splendido mare, che quest'anno ha ottenuto la bandiera blu per l'educazione ambientale, alle splendide spiagge della 'Costa degli Dei', Tropea vanta un enorme patrimonio storico-culturale e paesaggistico che la pongono come meta internazionale di assoluto prestigio per i numerosissimi turisti. Per tali ragioni - conclude Carè - sosteniamo il sindaco di Tropea Giovanni Macrì nella realizzazione di quest'obiettivo affinché questo sogno, che potrà avere il coinvolgimento attivo dei numerosissimi calabresi all'estero, veri ambasciatori del made in Calabria, possa concretizzarsi e costituisca il preludio per la candidatura della locride nel 2025". (Com)