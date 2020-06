Tlc: Butti (Fd'I), Grillo manifesta confusione pentastellata su rete unica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alessio Butti, deputato di Fratelli d'Italia e responsabile Telecomunicazioni di Fd'I, osserva: "Leggo una nota di Beppe Grillo che manifesta tutta la confusione pentastellata sulla rete unica di Tlc. Se Grillo avesse controllato gli incapaci che ha messo al governo del Paese - continua il parlamentare in una nota - oggi saprebbe che una norma sulla rete unica esiste già (decreto Fiscale 2019), anche se molto confusa, ma non è applicata. Fratelli d'Italia ha depositato una mozione la cui discussione governo e maggioranza continuano a rinviare per evitare al presidente del Consiglio di affrontare l'ennesimo psicodramma parlamentare". Butti, poi, prosegue: "Rete unica, pubblica e non verticalmente integrata per ribadire l'importanza della sovranità digitale e le più elementari regole del mercato. Soprattutto per ridurre un insopportabile 'digital divide' che non consente al sistema Italia di essere competitivo. Quindi, Grillo richiami i Cinque stelle e faccia discutere la mozione di Fratelli d'Italia che impegna il governo, in modo chiaro e inequivocabile nella direzione indicata". (Com)