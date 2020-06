Hong Kong: legge sulla sicurezza nazionale potrebbe essere promulgata a fine mese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

I legislatori della Cina potranno votare in merito alla legge sulla sicurezza nazionale di Hong Kong durante la prossima sessione del Comitato permanente della 13ma Assemblea nazionale del popolo (Npc) che si riunirà per la sua 20ma sessione dal 28 al 30 giugno, a Pechino. Lo ha dichiarato al "Global Times" Tam Yiu-chung, membro del Comitato permanente dell'Npc. Sebbene la legge sulla sicurezza nazionale di Hong Kong non fosse all'ordine del giorno ufficiale quando il Comitato permanente ha annunciato la prossima sessione, gli osservatori hanno affermato che il progetto potrebbe essere proposto dal presidente del Comitato durante i lavori. L'Npc ha riesaminato e revisionato il progetto di legge nel corso della 19ma sessione del Comitato permanente, che si è tenuta da giovedì a sabato scorsi. Secondo le informazioni divulgate dalla stampa cinese, il disegno di legge è suddiviso in sei capitoli e 66 articoli, che corrispondono ai principi generali; doveri e istituzioni di tutela della sicurezza nazionale; reati e sanzioni; giurisdizione su casi di sicurezza nazionale, applicazione della legge e procedure; istituzioni del governo popolare centrale e di Hong Kong per la salvaguardia della sicurezza nazionale; disposizioni supplementari. Il disegno di legge specifica la responsabilità fondamentale del governo centrale e la responsabilità costituzionale di Hong Kong di garantire la salvaguardia della sicurezza nazionale.