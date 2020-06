Roma: Raggi, città ha patrimonio verde unico al mondo purtroppo preso di mira da atti vandalici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un post su Facebook, Virginia Raggi, sindaco di Roma, ripercorre alcuni episodi di danneggiamento del verde pubblico nella Capitale. "Roma possiede un patrimonio verde unico al mondo per quantità e qualità. Una ricchezza enorme che, purtroppo, viene deturpata da continui e inqualificabili atti vandalici. Voglio parlarvi degli episodi più rilevanti, per darvi idea della dimensione del fenomeno - scrive Raggi -. Lo scorso settembre è stato divelto il cancello e vandalizzata l’area giochi a villa Lazzaroni, mentre a ottobre nel Parco Ferrero è stato sradicato l’Albero della Legalità, piantato in ricordo del magistrato Paolo Borsellino e degli uomini della sua scorta, morti in via D'Amelio. Sempre a ottobre è stata danneggiata l’altalena inclusiva che avevamo installato a villa Gordiani, mentre a novembre è toccato al chiosco bar all’interno del Parco Nemorense, dove è in corso un intervento di riqualificazione. A gennaio degli incivili hanno colpito Villa Fiorelli prima utilizzando la vernice colorata e facendo scritte sui sampietrini, poi rompendo le fontane in travertino, mentre a febbraio sono stati presi di mira lo spazio giochi nel parco del Colle Oppio, dove sono stati distrutte anche alcune targhe toponomastiche, il parco Loriedo con cassonetti dei rifiuti rovesciati e il parco di Val Cannuta con alcuni alberi sradicati, appena piantati in onore dei centenari di Roma". (segue) (Rer)