Roma: Raggi, città ha patrimonio verde unico al mondo purtroppo preso di mira da atti vandalici (2)

- "Anche nei mesi di lockdown villa Pamphilij è stata più volte colpita - prosegue Raggi -. A ottobre, infatti, era già stata presa di mira l’area giochi di via Vitellia, poi sono state ripetutamente rotte 26 targhe toponomastiche, spezzati i gigli di pietra della Fontana del Cupido, distrutte due statue e dei vasi antichi, imbrattato con scritte il ponte Artemisia Gentileschi appena riqualificato e si è verificato un incendio al Vivi Bistrot. A villa Ada invece un gruppo di giovanissimi ha rotto e divelto alcune panchine, così come nel Parco degli Acquedotti. Qualche giorno fa, invece, a essere colpito è stato nuovamente il Parco Loriedo, nel IV Municipio, con l’azione di alcuni delinquenti che nella notte hanno devastato il chiosco bar. Ringrazio le forze dell’ordine, la vigilanza e le squadre dei nostri operatori che puntualmente - conclude Raggi - sostituiscono i beni danneggiati e mettono in sicurezza le aree colpite. Verso questi incivili tolleranza zero. Noi andiamo avanti e risponderemo sempre con la forza della legalità". (Rer)