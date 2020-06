Sicurezza: Faraone (Iv), oggi incontro con Lamorgese su decreti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' previsto per oggi l'incontro di maggioranza al Viminale sui decreti sicurezza. Lo scrive su Facebook Davide Faraone, senatore di Italia viva. "In partenza per Roma. Oggi incontro di maggioranza con la ministra dell’interno Lamorgese. Tema: i decreti “insicurezza” di Salvini", si legge nel post. "Al Viminale porterò la voce di chi si è opposto a quei due provvedimenti. Disumani, perché puniscono chi salva in mare e dannosi, perché favoriscono la clandestinità. Vi terrò aggiornati. Buona giornata", conclude Faraone. (Rin)