Portogallo: oggi premier Costa incontra sindaci delle aree più colpite da Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier portoghese, Antonio Costa, ed il ministro della Salute portoghese, Marta Temido, incontreranno oggi i sindaci delle città più colpite dalla pandemia del coronavirus: Lisbona, Sintra, Amadora, Loures e Odivelas. Al centro dei colloqui, le misure più efficaci da mettere in campo per consentire un'inversione di tendenza dei dati epidemiologici. All'incontro parteciperà anche il presidente dell'area metropolitana di Lisbona. Ne giorni scorsi il ministro della Salute ha avvertito che "chi pensa di poter tornare alla sua precedente vita normale si sbaglia di grosso" ed in considerazione dell'elevato numero di casi di coronavirus registrati dopo la revoca dello stato di emergenza, ieri il presidente della Repubblica, Marcelo Rebelo de Sousa, ed il premier, Antonio Costa, hanno ammesso che sarà necessario inasprire le misure restrittive per dissuadere gli assembramenti con l'obiettivo di ridurre il rischio contagi. (Spm)