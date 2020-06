Casa: Figliomeni (Fd'I), manutenzione assente in alloggi Erp, intervenga Comune Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Francesco Figlomeni, consigliere di Fratelli d’Italia e vice presidente dell’Assemblea capitolina, riferisce di aver ricevuto "segnalazioni continue da parte di residenti di alloggi Erp, che lamentano una mancata manutenzione sia ordinaria che straordinaria, delle abitazioni in cui vivono". In una nota Figliomeni spiega: "L’ultima in ordine di tempo riguarda il condominio di via Francesco Tovaglieri, zona Tor Tre Teste, di cui ci siamo già occupati in passato con diverse note, visto che gli inquilini combattono con la scarsa manutenzione degli edifici ormai da anni. L’ultima problematica di questi giorni riguarda la fuoriuscita di liquami maleodoranti dai tombini della fognatura ubicati nei parcheggi, che creano uno strato di liquidi che oltre a creare un evidente problema igienico-sanitario, non permettono ai cittadini di poter entrare agilmente nelle proprie autovetture. I condomini si sono già attivati con una segnalazione avvenuta nei giorni scorsi agli uffici comunali, ma sono ancora senza risposta. La vetustà degli edifici e degli impianti - conclude Figliomeni - necessita di interventi risolutivi da parte degli uffici comunali, torniamo quindi a chiedere all’amministrazione grillina un intervento rapido per risolvere l’ennesima criticità di questi alloggi Erp, che vanno avanti da troppo tempo con piccoli interventi tampone senza una manutenzione risolutiva”.(Com)