Spagna: cento voli dai paesi dell’area Schengen nel primo giorno di riapertura delle frontiere

- Nel primo giorno di riapertura delle frontiere a tutti i paesi dell'area Schengen (a parte il Portogallo), la Spagna ha registrato cento voli dall'estero tra arrivi e partenze e altri cento per quanto concerne il traffico nazionale. È quanto emerge dai dati forniti dalla società Aeroporti spagnoli e navigazione aerea (Aena). Come riferisce il quotidiano "El Economista", i ministri della Sanità, Salvador Illa, e dei Trasporti, José Luis Abalos, hanno adottato una serie di misure di sicurezza che prevedono la comunicazione a tutti i passeggeri di informazioni sanitarie e la misurazione della temperatura corporea. Tuttavia, le perdite per le compagnie aeree che operano in Spagna ammonteranno quest'anno a oltre 15 miliardi di euro e secondo l'Associazione internazionale del trasporto aereo (Iata), sono a rischio 983.100 posti di lavoro, rispetto ai 732.500 del Regno Unito e i 550.000 di Germania e Turchia.(Spm)