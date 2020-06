Regno Unito: polizia metropolitana segnala episodio di violenza durante un arresto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia metropolitana di Londra ha segnalato all'Ufficio indipendente per la condotta della polizia (Iopc) un episodio di arresto durante il quale uno dei suoi agenti ha tenuto a terra un ragazzo di colore in maniera aggressiva. L'Iopc è un ente pubblico non ministeriale in Inghilterra e Galles responsabile della supervisione del sistema di gestione dei reclami contro le forze di polizia in Inghilterra e Galles. In un video ripreso da un membro del pubblico, il ragazzo urla "non sto opponendo resistenza" e "non ho fatto nulla" prima di venire messo al terreno con forza. L'incidente è avvenuto il 22 di aprile nel quartiere londinese di Hackney. La polizia ha reso noto di aver volontariamente segnalato l'episodio all'Iopc. Se l'Ufficio ritiene che un agente abbia commesso un reato, il rapporto sull'episodio verrà inviato al Crown Prosecution Service (Cps), che deciderà se il caso andrà a processo in tribunale.(Rel)